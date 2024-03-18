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الإثنين، 18-03-2024 03:59 م

الدفاع الروسية تعلن تحييد 1070 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 143 مسيرة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف 1070عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط عشرات الصواريخ و143 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 60 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.


- على محور بيلغورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة كوزينكا بمقاطعة، وتم تكبيد العدو 150 مسلحا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم.

- على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 380 عسكريا ومعدات وآليات عسكرية، منها ناقلة جند أمريكية M113.

- على محور أفدييفكا عززت قواتنا مواقعها وصدت 7 هجمات معادية وقضت على 295 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

- على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وتم صد هجوم معاد والقضاء على 130 عسكريا وتدمير أسلحة وآليات للعدو.


- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا ومدافع وأسلحة.

- دمرت قواتنا موقعا اجتمع فيه قادة في الأركان والاستخبارات والقوات الأوكرانية.


- أسقطت قواتنا مروحية Mi-8.


- أسقطت قواتنا 22 صاروخ Vampire وGrad، و3صواريخ "أوروغان" وصاروخ HIMARS.
إسقاط 143 مسيرة أوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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