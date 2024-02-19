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الإثنين، 19-02-2024 09:05 ص

المقاتلة الروسية "Su-34" تدمر مركز تحكم للقوات الأوكرانية في خاركوف

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الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لغارات نفذتها المقاتلة الروسية"سو 34" على مركز تحكم عسكري تابع للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمرت مقاتلة من طراز Su-34 تابعة للقوات الجوية الروسية، مركز التحكم للقوات الأوكرانية في محور كوبيانسك. بعد تلقي بيانات بإحداثيات موقع مركز القيادة والمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية قام طاقم المقاتلة باستهداف مركز العدو بقنابل جوية شديدة الانفجار وبدقة عالية وتم تدمير مركز العدو والمواقع المحصنة ومعداته".

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RT

 




 

 


 

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