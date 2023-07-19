الدفاع الروسية: مروحية روسية تدمر لغما أوكرانيا في البحر الأسود

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير المروحية الروسية "كا-27"، التي تعمل مع سفينة الدورية "سيرغي كوتوف"، لغما أوكرانيا في البحر الأسود على بعد 180 كيلومتر شمال شرق مضيق البوسفور.

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جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، التي نشرت فيديو لتدمير اللغم. وكانت سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، والتي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومتر شمال شرق مضيق البوسفور، قد عثرت على لغم أوكراني، حيث قامت مروحية "كا-27" بتدميره بنيران المدافع الرشاشة.

روسيا اليوم