السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 12:45 م

الدفاع الروسية تعلن إنجاز التجنيد الربيعي

1013643754_0_142_1663_1077_2072x0_60_0_0_b57111ef1eceec144da9c9af01672cbc


الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال هذه الحملة الربيعية، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة: "تم إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023. ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 220 الصادر في 30 مارس 2023، تم في ربيع هذا العام، استدعاء 147000 شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية ضمن التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".

وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ArabiaWeatherArabiasea

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

image (52)

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة

64b2a0294c59b7603033d9a8

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

64b28ff142360442b979ede4

اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

1689421636745

لبنان: اتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني

أخبار متعلقة
64a94c7b423604164c2ed5d7

الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في دونيتسك

64a698194c59b7344d07a0ae

الجيش السوداني يغير على المدينة الرياضية وأرض المعسكرات سوبا

1075764010_0_0_2926_1646_1920x0_80_0_0_7d064abd10f30ab9488b035eca66d073

الدفاع الروسية: إحباط 10 هجمات للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك

64a3b8c44c59b7231632e906

الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30" المطورة

649abf8d4c59b752b76478c7

وزارة الدفاع تعلن صد هجمات أوكرانية وتكبيد العدو 700 قتيل

image (49)

الشرطة المكسيكية تقبض على جنود يشتبه بتورطهم في اختفاء 43 طالباً