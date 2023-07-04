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الثلاثاء، 04-07-2023 02:30 م

الدفاع الروسية: إحباط 10 هجمات للقوات الأوكرانية في محور دونيتسك

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية صدت 10 هجمات للجيش الأوكراني على محور دونيتسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي خلال يوم.

وفي مقاطعة خاركوف قصفت القوات الروسية مستودعا للأسلحة والذخيرة، وأسقط سلاح الجو مقاتلة من نوع "سو-25" ومروحية من نوع "مي-8" تابعتين للقوات الأوكرانية.

كذلك دمرت القوات الروسية مستودعا للذخيرة بالقرب من منطقة فييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي محور كراسنو-ليمان أحبطت القوات الروسية 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر تجاوزت 135 جنديا.

وأحبط الجيش الروسي مخطط مجموعة تخريبية تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو-ليمان.

كذلك اعترض الدفاع الجوي الروسي 5 صواريخ من نوع "هيمارس" و 14 طائرة مسيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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