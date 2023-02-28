الدفاع الروسية: واشنطن تخطط لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا

الوكيل الاخباري- حذرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ استفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، وتحميل روسيا مسؤولية الحادث.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف للصحفيين اليوم الثلاثاء.



وفيما يلي أبرز ما تضمته تصريحات كيريلوف:



تم تسليم شحنة من الذخائرة المتشظية تحت تمويه مواد بناء إلى أوكرانيا لتننفيذ الاستفزاز.

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يستعد الناتو لتزويد أوكرانيا بـ 600 ألف جرعة من ترياق المواد السامة

مدرعات أمريكية الصنع محملة بمواد كيميائية تقدمت إلى خط التماس في دونباس.



تم إيصال مؤثرات عقلية إلى مدينة كراماتورسك بدونباس تحضيرا للاستفزاز الغربي.

روسيا اليوم





