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السبت، 02-12-2023 03:28 م

الدفاع الروسية: 27 ضربة مكثفة للمواقع والقوات الأوكرانية وإسقاط 8 طائرات

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الوكيل الاخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها نفذت 27 ضربة مكثفة أصابت مطارات ومستودعات عسكرية أوكرانية، كما دمرت 8 طائرات للعدو وقامت بتحييد أكثر من 4.5 ألف من جنوده خلال أسبوع.اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في تقريريها الأسبوعي إنه خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، نفذت القوات الروسية 27 ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة، أصابت بنجاح البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومنشآت تخزين ذخائر المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية والوقود، إضافة إلى نقاط انتشار القوات الأوكرانية.

وذكر التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات ومروحية تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وهي 5 طائرات "ميغ-29"، وطائرتان "سو-27"، وطائرة "سو-25"، ومروحية "مي-8".

 




 

 


 

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