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الثلاثاء، 14-02-2023 03:32 م

الدوما يخاطب برلمانات العالم بشأن أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية

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الوكيل الاخباري- في مشروع نداء من الجمعية الفدرالية الروسية بمجلسيها (الدوما والاتحاد) طالب النواب برلمانات العالم بمساءلة حكوماتهم بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة خارج أراضيها.

هذا ما تضمنته الوثيقة التي تقدمت بها اليوم نائبة رئيس مجلس الدوما إيرينا ياروفا ولجنة الدوما للشؤون الدولية إلى مجلس الدوما، والتي صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف بأن مجلس الاتحاد سيناقشها في جلسته العامة يوم غد الأربعاء.

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وفي هذه الوثيقة، تدعو الجمعية الفدرالية الروسية برلمانات الدول في جميع أنحاء العالم، التي تعمل بها مختبرات بيولوجية تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تطلب من حكوماتها الوطنية معلومات بشأن وجود وطبيعة أنشطة وكالة الحد من تهديد أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية DTRA، والتي تضر بالسيادة الوطنية، لإعطاء تقييم قانوني وسياسي للاتفاقيات التي تبرمها خدمات الصحة الوطنية مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وترى الوثيقة أن هذه الاتفاقيات تمييزية بطبيعتها عن عمد، وتهدف إلى إخفاء مخاطر البحث المستمر التي تجريها هذه المؤسسات على مواطني هذه البلدان، والدليل على ذلك هو نظام التقييد أو حتى الحظر التام للوصول إلى المعامل البيولوجية وإخفاء طبيعة العمل الذي يدور بها، حتى بالنسبة لأجهزة الأمن القومي في هذه البلدان.


 




 

 


 

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