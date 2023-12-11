الرئيس الأرجنتيني الجديد يلغي 9 وزارات "طفيلية" من الوجود

الوكيل الاخباري- بدأ الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي فور تنصيبه بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، حيث خفض عدد الوزارات في البلاد من 18 إلى 9.

اضافة اعلان

وجاء في المرسوم الذي وقعه ميلي أمس الأحد أنه "من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة".والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.وتم تجريد الإدارات "الطفيلية" في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات، وتحولها إلى مجرد أمانات.