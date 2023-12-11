الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو وصور- دول عربية تشارك بيوم الإضراب العالمي لوقف العدوان الغاشم على غزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.13% خلال 11 شهرا

المملـــكة على موعد مع حالتين جويتين

الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة رابع بجروح خطيرة

جيش الاحتلال يبحث مقترحا لما بعد حرب غزة

المستشفى الميداني الاردني في نابلس يجري عملية نوعية لمريضة عشرينية

صور - تفاعل وتضامن أردني واسع مع يوم الإضراب نصرة لغزة ورفضاً للعدوان

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

مستشار نتنياهو يبرر بطريقة وقحة تجريد المعتقلين من ملابسهم

اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بمناطق مختلفة في غزة

عاجل

القسام تقصف تل ابيب وصفارات الانذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

الإثنين، 11-12-2023 02:08 م

الرئيس الأرجنتيني الجديد يلغي 9 وزارات "طفيلية" من الوجود

6576d46342360471fe7890fc


الوكيل الاخباري- بدأ الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي فور تنصيبه بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، حيث خفض عدد الوزارات في البلاد من 18 إلى 9.

اضافة اعلان

 

 

وجاء في المرسوم الذي وقعه ميلي أمس الأحد أنه "من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة".

والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.

وتم تجريد الإدارات "الطفيلية" في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات، وتحولها إلى مجرد أمانات. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6576d4ab423604735e16360a

السفير الروسي في إسرائيل: عمليات الإجلاء من قطاع غزة شارفت على الانتهاء

download

إعلام إسرائيلي يتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر

230771

الأمن المصري يلقي القبض على إسرائيلي في البحر

6576bd2a4c59b764b57725be

الأمن الروسي: إحباط 14 عملية إرهابية وضبط 37 عبوة ناسفة خلال عام 2023

6576cba64c59b777991b21ef

وسائل إعلام: زيلينسكي قد يفقد المساعدات المالية الأوروبية والأمريكية بحلول نهاية الأسبوع

6303953_1702285091

اشتباكات بين لبنان وإسرائيل: إطلاق 8 صواريخ نحو تلال كفرشوبا

أخبار متعلقة
11

الأرجنتين تعلن احتمال نقل سفارتها إلى القدس في المستقبل