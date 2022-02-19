الرئيس الأوكراني يؤكد مغادرته البلاد لحضور مؤتمر ميونخ للأمن في المانيا

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سوف يغارد البلاد خلال ساعات لحضور مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت.

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وحسب بيان لمكتب الرئيس الأوكراني، نشرته رويترز، قال: "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت قبل أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم".



وكان حضور الرئيس الأوكراني إلى مؤتمر ميونخ مثار تشكيك خلال اليومين الماضيين، حيث تثير الرحلة إلى ألمانيا مخاوف بسبب مزاعم بوجود تهديدات.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اعتبر أن مغادرة زيلينسكي أوكرانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، "قد لا يكون حكيما"، خاصة مع وجود توترات مع روسيا، حسب زعمه.



وتوترت الأوضاع خلال الأيام الأخيرة، بعد ترويج واشنطن وحلفاؤها الغربيين مزاعم عن غزو روسي وشيك إلى أوكرانيا.



يأتي ذلك فيما تنفي روسيا تلك الاتهامات بالكلية، مؤكدة مطالبتها بوجود ضماناتت أمنية بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.



سبوتنيك

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