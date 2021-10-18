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الإثنين، 18-10-2021 04:49 م

الرئيس العراقي يدعو للحفاظ على المسار الديمقراطي في بلاده

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الوكيل الإخباري- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، القوى السياسية في بلاده، إلى الحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي وتحقيق الاستقرار.

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وقال صالح في بيان له ، إن احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في العراق، هو واجب وطني، داعيا القوى السياسية إلى التكاتف، والعمل بصفّ واحد من أجل البلاد وتقدمها ورفعتها.

وحول اعتراض بعض القوى السياسية على نتائج الانتخابات التشريعية، دعا للتعامل معها ضمن السياق القانوني والسلمي، دون التعرّض إلى الأمن العام، والممتلكات العامة وسلامة البلد.

وأضاف، أن احترام الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في العراق، هو أمانة التضحيات التي بذلها الشعب على مدى عقود من العنف، وأمانة التضحيات الجسام التي بذلتها القوات الأمنية، لصدّ الإرهاب والحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي.

 

المصدر: بترا

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