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الإثنين، 13-12-2021 04:33 م

الرئيس عون يعزي بايدن بضحايا إعصار كنتاكي

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الوكيل الإخباري-أبرق الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى نظيره الأمريكي جو بايدن معزيا بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية.

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وبحسب تغريدة للرئاسة اللبنانية في موقع "تويتر"، فقد أبرق الرئيس عون إلى بايدن معزيا بضحايا الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي، سائلا لهم الرحمة وللجرحى المصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في العثور على مزيد من الناجين، والنجاح في تخطي البلاد هذه الكارثة المأساوية وتداعياتها.

روسيا اليوم

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