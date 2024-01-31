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الأربعاء، 31-01-2024 08:48 ص

السعودية : اعدام مواطن "ارتكب أفعالا إرهابية"

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ الإعدام بحق مواطن سعودي أدين بارتكاب أفعال إرهابية في المنطقة الشرقية.

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وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أمس الثلاثاء: "أقدم عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، - سعودي الجنسية - على ارتكاب أفعال إرهابية بالانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى الإخلال بأمن المملكة العربية  السعودية وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم، واشتراكه في تصنيع المتفجرات وتسليمها إلى المطلوبين أمنيًا بقصد استخدامها في جرائمهم الإرهابية البشعة، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية".

وتابعت: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور".

 

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل بحق الجاني عون بن حسن بن رضي آل أبو عبدالله، يوم الثلاثاء 18/ 07 / 1445هـ الموافق 30 / 01/ 2024م، بالمنطقة الشرقية.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة  العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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