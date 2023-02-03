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السعودية.. السلطات تعلق بعد تحذيرات حول تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان

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الجمعة، 03-02-2023 06:18 م

السعودية.. السلطات تعلق بعد تحذيرات حول تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان

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الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، حقيقة الأنباء المتداولة حول إطلاق تحذيرات بوقف استخدام منتجات إزالة العرق لتسببها في الإصابة بسرطان الثدي.

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وفي ردها على استفسار أحد رواد مواقع التواصل بخصوص تصريحات طبيب حول أن مزيلات العرق تسبب الإصابة بسرطان الثدي، قالت الهيئة: "منتجات مزيلات العرق ومضادات التعرق آمنة".

وأضافت: "ولا يوجد تحذيرات دولية معتمدة لوقف استعمالها".

 

وكانت تصريحات الطبيب قد أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "إذا هناك اثباتات علميه لماذا إذا لا تنشر علشان نشوفها نحن أيضا كمختصين! كلام لاصحه له".

في حين قال آخر: "كلامه صح 100%".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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