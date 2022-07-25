السعودية تحذر من الحذف او التغيير في معلومات جواز السفر وتحدد العقوبة

الوكيل الإخباري-أكدت المديرية العامة السعودية للجوازات على أهمية المحافظة على جوازات السفر من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

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وأوضحت مديرية الجوازات في بيان لها اليوم الاثنين، أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر، أو الإتلاف المتعمد، أو التحريف أو التغيير في الصورة، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا.



روسيا اليوم

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