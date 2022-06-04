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السبت، 04-06-2022 02:16 م

تحديد شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل السعودية

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الوكيل الاخباري- أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية الإجراءات لتيسير رحلات الحج، مقدمة دليلًا إرشاديًا لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لموسم حجّ 1443هـ.

وقالت الوزارة إنه ليس هناك أي ميزات إضافية لأسبقية التسجيل، مستعرضة شروط التقدم للحج ومن بينها أن يكون المتقدم مواطناً أو مقيماً بموجب إقامة نظامية، أما الأولوية فلمن لن يسبق لهم الحج.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة طرق التسجيل عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا، وآلية التسجيل وبعض الملحوظات الهامة، وكذلك آلية القرعة العشوائية والسداد وما يخص طلبات استرداد المبالغ المالية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "تعلن وزارة الحج والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال".

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل متاح لمدة 9 أيام وفرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.

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