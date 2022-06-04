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السبت، 04-06-2022 04:52 م

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن إطلاق برنامج "مدار" والذي يقدم عدة مسارات ودورات تدريبية تهدف إلى رفع مستوى المعرفة بقطاع الفضاء وعلومه.

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وأشارت الهيئة السعودية للفضاء إلى أن البرنامج سيستوعب 1000 متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات العلمية، عن طريق تقديم دورات مختلفة (نظرية وعملية) في قطاع الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يضم ثلاثة مسارات رئيسية هي: "

- مسار "مدار الفضاء المتخصص" الذي يتكون من مسارين فرعيين، وهما مسار "الأقمار الصناعية" ومسار "الفضاء العام"، وسيتم تقديمهما على مدار خمسة أسابيع لكلٍّ منهما.


- مسار "مدار المعرفة" للدورات التدريبية القصيرة والذي يستمر لمدة خمسة أيام لكل دورة.

- مسار "مدار ألفا" لتدريب المدربين، وتصل مدته إلى أسبوعين".

هذا ويستهدف البرنامج حديثي التخرج، والمهتمين بقطاع الفضاء والعاملين فيه، إذ تأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام الهيئة السعودية للفضاء في تطوير الكوادر البشرية وتنمية القدرات والمهارات الوطنية في قطاع الفضاء.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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