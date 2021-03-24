السعودية تقرر تعليق عمل البوفيهات داخل المطاعم خلال رمضان للحد من كورونا

الوكيل الاخباري - علّقت وزارة السياحة السعودية خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.



وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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المصدر - سبق



