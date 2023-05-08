الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 06:53 ص

السعودية تكشف عن اللقاحات المقرر أخذها للراغبين في الحج

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة السعودية الراغبين في القدوم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ إلى ضرورة أخذ جميع اللقاحات الإلزامية، من أجل ضمان حج صحي وآمن، ونوهت الوزارة إلى ضرورة حجز موعد لأخذ تلك اللقاحات عبر تطبيق "صحتي"، واختيار "المواعيد"، ثم الضغط على خيار "حجز موعد جديد"، واختيار "حجز موعد حضوري" والضغط على أيقونة "لقاحات الحج".

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من جهتها أعادت وزارة الحج التذكير بموعد إصدار تصاريح الحج لعام 1444 هجريًّا بداية من 15 شوال، مشددة على أن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات شرط لإصدار التصريح، ونوهت الوزارة بأن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.


يذكر أن لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة أعلنت عن استمرارها في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال الجاري، ودعت اللجنة كافة المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

 

 

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