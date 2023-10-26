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الخميس، 26-10-2023 09:01 ص

السعودية تنفذ الإعدام بحق شخص قتل آخر بطعنة سكين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم امس الأربعاء، تنفيذ حكم "القتل قصاصا" (الإعدام) بحق مواطن سعودي قتل آخر بطعنة سكين إثر خلاف بينهما.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود - سعودي الجنسية -، على قتل خالد بن إبراهيم بن عبد العزيز القضيبي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".


وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

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وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن وليد بن إبراهيم المحمود - سعودي الجنسية -، يوم الأربعاء 10 / 04 / 1445هـ الموافق 25 / 10 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".

 

سي ان ان


 




 

 


 

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