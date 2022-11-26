السعودية.. رجل يؤدي الصلاة والسيول تحاصره من جميع الاتجاهات -فيديو

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بالصلاة في وقت كانت تحاصره السيول من جميع الاتجاهات.

اضافة اعلان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أشاروا إلى أن الرجل نزل من مركبته لأداء الصلاة في وقتها بينما كانت السيول تحاصره.



لم يترك صلاته وهو في هذا الوضع

أسأل الله أن يوفقنا جميعا

للحرص على أداء الصلاة في وقتها يقال هذا المنظر في جدةلم يترك صلاته وهو في هذا الوضعأسأل الله أن يوفقنا جميعاللحرص على أداء الصلاة في وقتها pic.twitter.com/fnsAsNhGZF November 25, 2022

روسيا اليوم