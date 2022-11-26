السعودية.. رجل يؤدي الصلاة والسيول تحاصره من جميع الاتجاهات -فيديو

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بالصلاة في وقت كانت تحاصره السيول من جميع الاتجاهات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أشاروا إلى أن الرجل نزل من مركبته لأداء الصلاة في وقتها بينما كانت السيول تحاصره.
يقال هذا المنظر في جدة— عبدالمانع حسن ال صوّان العجمي 🇰🇼🇸🇦🇰🇼 (@Abdulmane) November 25, 2022
لم يترك صلاته وهو في هذا الوضع
أسأل الله أن يوفقنا جميعا
للحرص على أداء الصلاة في وقتها pic.twitter.com/fnsAsNhGZF