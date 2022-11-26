السبت 26-11-2022
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السبت، 26-11-2022 06:56 م

السعودية.. رجل يؤدي الصلاة والسيول تحاصره من جميع الاتجاهات -فيديو

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الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بالصلاة في وقت كانت تحاصره السيول من جميع الاتجاهات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أشاروا إلى أن الرجل نزل من مركبته لأداء الصلاة في وقتها بينما كانت السيول تحاصره.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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