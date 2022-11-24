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الخميس، 24-11-2022 09:17 م

لم نشاهد مثيلها أبدا.. سحابة خضراء عملاقة تحوم في سماء السعودية-فيديو

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الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة خضراء عملاقة في سماء محافظة جدة بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو أظهرت تشكل سحابة "لا مثيل لها" من الغيوم المتراكمة والتي ظهرت من مسافات عدة، حيث علق أحدهم قائلا: "السحابة الخضراء في سماء جدة..سحابة مهيبة جدا..لم اشاهد مثيلها أبدا".

 

 




 

 


 

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