لم نشاهد مثيلها أبدا.. سحابة خضراء عملاقة تحوم في سماء السعودية-فيديو

الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة خضراء عملاقة في سماء محافظة جدة بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو أظهرت تشكل سحابة "لا مثيل لها" من الغيوم المتراكمة والتي ظهرت من مسافات عدة، حيث علق أحدهم قائلا: "السحابة الخضراء في سماء جدة..سحابة مهيبة جدا..لم اشاهد مثيلها أبدا".



الخميس ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ

24 نوفمبر 2022م

متابعة | عبدالله البارقي

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. pic.twitter.com/jXd2lrS9r5 📍 مشاهد من سحابة خضراء قوية على #الليث الخميس ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٤هـ24 نوفمبر 2022م #وسم_1444 متابعة | عبدالله البارقي November 24, 2022

روسيا اليوم