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الخميس، 12-11-2020 01:32 م

السعودية: غرامة تصل لـ6 آلاف ريال لمخالفي قواعد المرور

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الوكيل الاخباري - أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي أن العبث باللوحات الخاصة في المركبات قد يعرض صاحب المركبة لغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال (حوالي 1600 دولار).

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وطبقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد حذرت الإدارة العامة للمرور، من العبث باللوحات المخصصة للمركبات سواء بطمسها أو تغيير معالمها أو سير المركبة بلا لوحة خلفية أو دون لوحات.

 

وشدد "المرور السعودي" على أن أي مما سبق يعد مخالفة توجب الغرامة على مرتكبها.


وفي ذات السياق أعلن المرور السعودي أنه اعتبارًا من اليوم، الخميس، سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك كمرحلة أولى في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

وحذر المرور من عدم الالتزام بتلك المسارات، مؤكدا أن غير الملتزمين سيتم تحرير مخالفات لهم تصل إلى 500 ريال.

 

سبوتنيك

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