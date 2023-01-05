الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 06:52 م

السعودية : يسمح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر تطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ.

كما سمحت الوزارة للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، وتضمنت الضوابط أن يستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

كذلك، سيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وكذلك وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ.

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