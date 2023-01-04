السعودية تطلق خدمة جديدة لـ”الحجاج الأفراد”

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية الأربعاء عن إطلاقها خدمة “الحجاج الأفراد” قريبًا للتقديم للحج من خارج المملكة العربية السعودية عبر منصة “نسك” بسهولة ويسر، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق “نسك” للأجهزة الذكية للتحكم في السعة المكانية والزمانية للمعتمرين للحد من الازدحام؛ حيث حصل هذا التطبيق على أعلى وسام للمعلوماتية من جائزة الشيخ سالم بن علي الصباح للمعلوماتية 2021.



وأضافت الوزارة أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل “خصائص البصمة الحيوية” للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فوريًا لـ 5 دول “بريطانيا، تونس، بنجلاديش، ماليزيا، الكويت” عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية والتابع لوزارة الخارجية السعودية، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات “كوفيد- 19″، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.



ونوهت الوزارة إلى أن تسعى خلال السنوات المقبلة إلى أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية من بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.

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