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الجمعة، 29-09-2023 12:20 ص

السفير الإيراني لدى السعودية يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

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الوكيل الاخباري- أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي،  سعود الساطي، ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

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وأفادت السفارة الإيرانية لدى الرياض، بأن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، تباحث خلال لقائه بنائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي سعود الساطي، في شأن العلاقات الثنائية والمنطقة، وأكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين.

وقد تولى علي رضا عنايتي قبل فترة مهمته كسفير جديد لإيران لدى السعودية، فيما كان قد شغل في السابق منصب نائب السفير في الرياض، والسفير لدى الكويت، ومساعد الوزير والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في الخارجية الإيرانية.


 




 

 


 

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