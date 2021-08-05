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الخميس، 05-08-2021 03:49 م

السلطات الأمريكية تحدد هوية مهاجم البنتاغون - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمريكية تحديد هوية المهاجم الذي أقدم قبل يومين على قتل شرطي أمريكي على بعد أمتار قليلة من مبنى البنتاغون، الذي وضع لفترة وجيزة في حال تأهب قصوى.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إن أوستن وليامز لانز، المتحدر من ولاية جورجيا، والبالغ 27 عاما، نزل من حافلة صباح يوم الثلاثاء وقام بطعن الشرطي جورج غونزاليس بسكين، على بعد أمتار من مدخل مبنى البنتاغون المحصن أمنيا.

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وأضاف: "أعقب ذلك عراك قام خلاله المتهم بالتسبب بجروح قاتلة لغونزاليس، قبل أن يطلق النار على نفسه بسلاح الشرطي". 


وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الى تدخل عناصر شرطة آخرين بعد ذلك، وأن لانز قتل في موقع الحادث، بينما نقل الشرطي غوانزاليس الى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.


ولم يحدد البيان إن كان بقية عناصر الشرطة قد أطلقوا النار على لانز أيضا، لكن شهودا أفادوا عن سماع رشقات نارية. 


ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أي دافع وراء الاعتداء، لكن لانز يملك سجلا حافلا من الاعتقالات وارتكاب الجرائم وعمليات السطو، وسبق أن هاجم شرطيا، وفقا لتقارير إخبارية في ولاية جورجيا.

 

 


 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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