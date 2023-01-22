الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 04:51 م

السلطات الأوكرانية تحول المصانع في زابوروجيه إلى معاقل عسكرية

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الوكيل الاخباري- قال فلاديمير روغوف ، رئيس حركة نحن مع روسيا، إن القوات الأوكرانية تحول المصانع في مدينة زابوروجيه إلى مخابئ عسكرية ومعاقل دفاعية.

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وأضاف روغوف: "نظام كييف يدرك أنه سيتم تحرير مدينة زابوروجيه، لذا فهو يعد المدينة لقتال الشوارع. والآن يجري تحويل المصانع الكبيرة في المدينة إلى ملاجئ ومعاقل دفاعية".

وأشار روغوف إلى أن الحديث يجري عن مصانع مثل زابورجستال، وزابوروجكوكس وغيرهما من المصانع الكبيرة.

وتابع روغوف قائلا: "في الواقع، يحاول نظام زيلينسكي استخدام المصانع الكبيرة في زابوروجيه، وفقا لسيناريو ماريوبول أزوفستال".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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