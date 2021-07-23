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الجمعة، 23-07-2021 08:53 م

السلطات المصرية تكشف واقعة 'المصرية المقيدة بالسلاسل'

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الوكيل الإخباري - ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على موظف بوزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد بالصعيد، جنوبي القاهرة، بتهمة تعذيب ابنته بتقييدها في السرير بسلسلة حديدية.


وبحسب المصدر "، إن القصة بدأت برصد مقطع فيديو متداول عبر موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شابة بالعقد الثالث من عمرها، تم تكبيل قدميها بالسرير بواسطة سلاسل حديدية، ومصابة ببعض الكدمات.

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وحسب المصدر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، من تحديد هوية الشابة المشار إليها، وتبين أنها طالبة جامعية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة، وأن والدها قام بتكبيلها لحبسها في المنزل، بسبب "خلافات أسرية".

 

 

وأوضح المصدر أن الخلاف نشب بعد أن تقدم أحد الأشخاص لخطبتها، وقد رفضه والدها، موضحا أن الأب أقدم على تكبيلها في محاولة لمنعها من التواصل مع "العريس المرفوض".


وتم ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. وباستدعاء الفتاة أيدت ما قاله، لكنها رفضت اتهامه بالتعدي عليها أو تحويلها لإجراء كشف طبي عليها، وفق تأكيد المصدر الأمني.

 




 

 


 

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