السوداني يناقش مع مشرعين أميركيين إنهاء مهمة «التحالف الدولي»

الوكيل الإخباري - ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) مع أعضاء من الكونغرس الأميركي في ميونيخ الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة مع الولايات المتحدة وباقي دول التحالف، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني استعرض مع المشرعين الأميركيين حالة التعافي في العراق، والإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية وعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، بما يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار.



وأكد السوداني الموجود في ميونيخ للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، ضرورة دعم العلاقات بين البلدين وألا يقتصر التعاون على الصعيد الأمني فقط.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي التقت أمس (الجمعة) مع السوداني في ميونيخ وحثت حكومة بغداد على منع الهجمات التي تستهدف العسكريين الأميركيين.



وذكر البيت الأبيض في بيان أن هاريس أكدت للسوداني التزام الولايات المتحدة بدعم بلاده في تحقيق مستقبل آمن ومستقر لشعبه، لكنها شددت على أن سلامة الأميركيين في العراق أولوية قصوى لواشنطن التي «ستتصرف دفاعا عن النفس عند الضرورة».



الشرق الأوسط