بوريس جونسون: عودة ترامب قد تكون ما يحتاج إليه العالم الآن

الوكيل الإخباري - أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن رأيه بأن عودة دونالد ترامب إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة قد تكون "ما يحتاجه العالم الآن".

اضافة اعلان



وقال جونسون في مقال رأي له في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة: "إذا نظرنا إلى الحقائق ليكون من الجائز أن نقول، وهذا ما أفعله الآن، إن رئاسة ترامب قد تكون ما يحتاج العالم إليه الآن بالذات".



ودعا جونسون "لعدم شيطنة" ترامب، بل تقييم نتائج رئاسته بشكل عقلاني، وعدم اعتباره "ديكتاتورا مستقبليا".



واعتبر جونسون سياسات ترامب الاقتصادية ناجحة، وذكر بأن إدارة ترامب بالذات قدمت صواريخ "جافيلين" المضادة للدبابات لأوكرانيا.

RT