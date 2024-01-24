الأربعاء 24-01-2024
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الأربعاء، 24-01-2024 11:05 ص

رد عراقي رسمي على الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي

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الوكيل الإخباري - أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قطاعين في العراق "لا تساعد على التهدئة" منددا بـ "اعتداء صارخ للسيادة العراقية".

وقال الأعرجي: "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية"، في إشارة إلى الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أصبحت جزءا من المنظومة العسكرية الرسمية.

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وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق، مشيرا إلى أن الضربات جاءت ردا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

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