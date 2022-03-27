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الأحد، 27-03-2022 10:53 ص

السودان .. اغلاق طرق رئيسية للمطالبة بحكم مدني في الخرطوم

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الوكيل الإخباري-شهدت العاصمة الخرطوم، الأحد، إغلاق كامل للعديد من الشوارع في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

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وأغلق المحتجون شوارع رئيسة وفرعية في العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) وأم درمان (غرب)، بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. وفق مراسل الأناضول وشهود عيان.


وجاء الإغلاق للشوارع بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطون) في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل.


وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.


كما رصد مراسل الأناضول، آليات حكومية ثقيلة، تفتح عددا من الطرق وسط العاصمة الخرطوم، وتزيل الحجارة والحواجز الإسمنتية، وحملها على عربات نقل كبيرة تفاديا لاستخدامها من قبل المحتجين مرة أخرى في عمليات الإغلاق.


والخطوة ليست الأولى من نوعها، فقبل أيام جرت خطوة مماثلة ضمن سلسلة فعاليات شعبية تطالب بـ"عودة الحكم المدني".

ومساء السبت أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 92 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

 

الاناضول

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