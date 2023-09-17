السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام بأن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا تزال مستمرة قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.



وقالت، اليوم الأحد، إن القصف المدفعي لا يزال متواصلا، وأن دوي انفجارات متتالية هزت محيط قيادة الجيش بالخرطوم وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان.

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بدوره أكد الجيش السوداني، إنه تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية.



وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش بأن "القوات المسلحة تمكنت من دحر محاولة المليشيا المتمردة الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة".



وأعلن أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريب جدا من قيادة الجيش.

RT