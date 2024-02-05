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الإثنين، 05-02-2024 08:50 ص

السودان.. مقتل العشرات بهجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 37 شخصا قتلوا بهجوم على منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤولين أن " 37 قتلوا نهاية هذا الأسبوع في هجوم يتعلق على ما يبدو بنزاع على الأرض" مشيرة إلى إصابة 36 آخرين. 

وبحسب الوكالة فإن "المهاجمين كانوا شبانا من إحدى القبائل من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى".

يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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