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الجمعة، 02-02-2024 11:11 ص

الولايات المتحدة تحدد موعد الرد على هجوم "البرج 22" وبنك أهدافها

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في البرج "22".

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المرصودة هي القوات والمنشآت الإيرانية، الضربات ستكون "متعددة المستويات"".

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها في البرج "22".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة امريكية، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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