السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الجمعة، 31-03-2023 12:14 م

السودان.. مقتل 10 عمال جراء انهيار منجم للذهب

64269ff342360419076a6d1b


الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 10 عمال حتفهم بعد انهيار منجم ذهب في شمال السودان.

اضافة اعلان

 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن العمال لقوا حتفهم بعد انهيار سقف منجم الذهب في جبل الأحمر بالقرب من الحدود المصرية يوم الخميس. وذكرت أن العديد من عمال المناجم الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت "سونا" إنه تم انتشال العديد من الجثث من الموقع، ولا تزال جهود البحث جارية. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله إن هناك مخاوف من أن يكون هناك عمال محاصرين تحت المياه الجوفية للمنجم.

وتشيع انهيارات مناجم الذهب في السودان بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة والصيانة. ففي عام 2021، قتل 31 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان.

والسودان منتج رئيسي للذهب حيث تنتشر مناجم مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image642754589c733

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

main_image642757778b4b5

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

2023-03-31T010727Z_1709395621_RC2M2K95ZYWD_RTRMADP_3_USA-TRUMP

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

44

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

44

بالفيديو .. اطفال يلعبون كرة القدم داخل المسجد في تركيا

تنزيل (1)

انتشال 12 جثة في نينوى العراقية من بقايا حرب تحريرها من الإرهاب

أخبار متعلقة
642588114236040262075b0b

تعرض السفير الأمريكي في السودان لحادث

642016c34c59b73f8237be86

البرهان: نعمل على بناء جيش مهني لا يتدخل في العملية السياسية بالسودان

د

مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان

image (17)

مصرع 11 طفلاً في انفجار مخلفات ذخيرة بجنوب السودان

6412b01442360465185871cc

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

لا

عودة حق التصويت بالأمم المتحدة لثلاث دول بينها لبنان