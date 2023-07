السودان يؤكد أن شركات تعدين الذهب بما فيها الروسية لم تتأثر بالنزاع في البلاد

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثروات الطبيعية السوداني محمد بشير عبد الله مناوي أن شركات التعدين وتعدين الذهب بما فيها الروسية، لم تتأثر بالنزاع الدائر في البلاد كون معظم منشآتها تقع بعيدا عن العاصمة.

وقال مناوي في حديث لوكالة "نوفوستي": "تقع جميع مشاريع التعدين ومصانع الذهب بعيدا عن الخرطوم، حيث يدور القتال، لذلك تظل معظم المصانع والمشاريع الجاري تنفيذها آمنة وسليمة، بما في ذلك الشركة الأكبر التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الذهب في السودان هي Alliance For Mining co. Ltd. كما لم تتضرر الشركات الروسية العاملة في السودان".



وأشار الوزير إلى أن المناجم الواقعة في الأجزاء الغربية من السودان قد تتأثر بالاشتباكات، لكن حتى قبل الحرب كانت حصتها في إنتاج الذهب ضئيلة، وأضاف أن النزاع أثر أيضا في تدفق الاستثمارات الجديدة في القطاع.

روسيا اليوم