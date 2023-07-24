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الإثنين، 24-07-2023 11:10 م

الأمم المتحدة: فرار 740 ألف لاجئ من السودان بسبب الحرب

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الوكيل الإخباري - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إنه مع دخول الصراع في السودان يومه المئة، سُجِل فرار أكثر من 740 ألف لاجئ.

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ودعت المفوضية، في بيان صحفي، إلى إنهاء القتال في السودان في ظل مخاوف جدية بشأن تزايد أعداد النازحين واللاجئين الذين يضطرون للفرار بحثاً عن الأمان.


وقالت المفوضية إن تصاعد النزاع في الخرطوم وفي منطقتي دارفور وكردفان أدى إلى حدوث نزوح داخلي واسع النطاق، وإلى وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين، مشيرة إلى تزايد ورود تقارير مثيرة للقلق بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات جنسية ومخاطر أخرى تعتري الحماية أثناء فرار الأشخاص.


ودعت المفوضية الجهات المانحة إلى تقديم المزيد من الدعم، على وجه السرعة، لكي تتمكن من تقديم المساعدة للسكان المتضررين من النزاع وحمايتهم، مكررة دعواتها لضمان الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني حتى تصل المساعدات المنقذة للحياة إلى كل من هم في أمس الحاجة إليها.

 

بترا

 




 

 


 

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