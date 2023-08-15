السويد تزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية

الوكيل الإخباري - تعتزم السويد تزويد أوكرانيا بمبلغ 313 مليون دولار كمساعدات عسكرية قد تشمل الذخيرة وقطع الغيار للأسلحة التي تم تسليمها لكييف في السابق.

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جاء ذلك في تقرير لـ "رويترز"، نقلا عن وزير الدفاع السويدي بول يونسون، حيث ذكرت الوكالة أن السويد "تعتزم تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 3.4 مليار كرونة (313.5 مليون دولار)، والتي ستتضمن بشكل أساسي ذخيرة وقطع غيار لأنظمة الأسلحة التي تم تسليمها سابقا".



وشدد يونسون على أن السويد يجب أن تكون مستعدة لفترة أطول من النزاع الأوكراني، حتى تكون لديها القدرة على الحفاظ على الأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا في صورة تتيح لها العمل بكفاءة.



وكانت السويد قد أعلنت، يوليو الماضي، عن تخصيص 522.6 مليون يورو لمشاريع إعادة بناء أوكرانيا.



من جانبه، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو بأن إمداد "الناتو" لأوكرانيا بالسلاح "يؤجج الصراع"، و"يزيد بشكل كبير من خطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية".

RT