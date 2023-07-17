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الإثنين، 17-07-2023 11:54 م

زيلينسكي: مستعدون لمواصلة صادرات الحبوب بدون موافقة روسيا

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود رغم إعلان موسكو انتهاء الاتفاق "بحكم الأمر الواقع".

وقال زيلينسكي في تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك "حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود. لسنا خائفين".

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وأضاف في خطابه المسائي اليومي أنه بعث "رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش يقترح عليهما مواصلة" الصادرات.


واعتبر أن "أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن".


وأكد أنه تم تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أوكرانيا وروسيا في يوليو 2022 بوساطة تركيا والأمم المتحدة.


من جانبها، أعلنت موسكو اليوم الإثنين انتهاء الاتفاق المهم "بحكم الأمر الواقع"، بعد ساعات على هجوم ليلي شنّه الجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة على جسر القرم.


وتنتقد روسيا العقبات التي تعترض صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة جراء العقوبات. كما تتهم الدول الغنية بالاستفادة من الجزء الأكبر من صادرات الحبوب الأوكرانية المفترض أن تكون وجهتها الدول النامية.


على العكس من ذلك، أكد فولوديمير زيلينسكي أن "60% من الكميات" المصدرة ذهبت إلى إفريقيا وآسيا.


وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن الدول الرئيسية الثلاث التي استفادت من الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هي الصين وإسبانيا وتركيا.

 

البيان

 




 

 


 

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