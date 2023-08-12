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السبت، 12-08-2023 10:37 ص

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم وكلفة تسليحه لأوكرانيا خلال الأشهر الستة الماضية

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سلم إلى أوكرانيا، خلال الأشهر الستة الماضية، 223.8 ألف قذيفة مدفعية و2.3 ألف صاروخ بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.1 مليار يورو.

وأكد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد نقل إلى أوكرانيا 223,800 ذخيرة مدفعية ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وكذلك ذخيرة هاون، و2300 صاروخ من مختلف الأنواع، وذلك في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية.

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وكانت الدول الأعضاء، وعددها 27، وافقت على خطة بقيمة ملياري يورو (2,18 مليار دولار) لتعزيز مخزوناتها وتقديم طلبات مشتركة لشراء القذائف، في مسعى لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة خلال 12 شهرا.


لكن، وبحسب فرانس برس، فإن هذه الحصيلة المعلنة اليوم، تجعل التكتل وأعضاءه بعيدين عن هدفهم المتمثل في توفير مليون قذيفة بحلول الربيع المقبل، حيث شكك العديد من عواصم الاتحاد في فبراير في القدرة على توفير هذا الكم من الذخيرة.


وكان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أعلنوا بوقت سابق أنهم أنفقوا حوالي 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بأسلحة من جميع الأنواع منذ فبراير 2022، فيما خصصت الولايات المتحدة حتى 25 يوليو أكثر من 43,7 مليار دولار للمساعدات الأمنية لأوكرانيا، وفق البنتاغون.


وكان البيت الأبيض طلب الخميس الفائت من الكونغرس 13 مليار دولار إضافية لتوفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، في هذا الصدد، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن أعطت الأوكرانيين كل ما طلبوه استعدادا لهجومهم المضاد، لكن هذا الهجوم يجري بوتيرة أقل مما كان متوقعا، وأن مواصلته ستزداد صعوبة بحلول الخريف.


 




 

 


 

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