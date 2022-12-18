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الأحد، 18-12-2022 07:08 م

الشرطة العمانية تقبض على رجل طعن موظفة بأحد البنوك

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الوكيل الاخباري- ألقت الشرطة العمانية يوم الأحد، القبض على مواطن اعتدى بالسلاح الأبيض على موظفة أثناء تأدية عملها بأحد البنوك في محافظة ظفار.

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وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنه السلطات تستكمل الإجراءات القانونية بحقه.


كما أكدت أن الموظفة بحالة مستقرة.ولم يكشف البيان أي تفاصيل أخرى عن الجريمة أو ملابساتها.



وتكررت خلال ديسمبر الحالي 2022 حوادث الطعن في سلطنة عمان بشكل مأساوي.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية يوم السبت 17 ديسمبر 2022، القبض على مواطنة في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بعد أن اعتدت على أحد أقاربها بالسلاح الأبيض وإيذاء نفسها بسبب خلافات أُسريّة.

وأدى الحادث إلى إصابة شخص بإصابات متعددة نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة، بحسب بيان الشرطة العمانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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