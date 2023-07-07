الجمعة 07-07-2023
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الجمعة، 07-07-2023 12:02 ص

الصحة العالمية تحذر من ظواهر مناخية شديدة

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الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023، مشيرا إلى درجات حرارة قياسية هذا الأسبوع.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، قال تيدروس إن "أزمة المناخ" هي الآن من بين "العوامل الرئيسية التي تحدد نتائج صحة الإنسان"، محذرا من أن الاحتباس الحراري قد يؤدي في النهاية إلى "موجة من الجوع والهجرة والمرض".

وقال: "خلال الأشهر المقبلة، نتوقع مجموعة من الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر، وكلها تضر بصحة الإنسان"، مشيرا أيضا إلى أن يوم الاثنين يمثل "أحر يوم على الإطلاق" لمتوسط درجات الحرارة حول العالم.

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وأضاف تيدروس أن "الجفاف الذي طال أمده" وموجة الحر في القرن الإفريقي كان لها بالفعل تأثير كبير، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على خدمات الرعاية الصحية المحلية. وتضم جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، وقد عانت المنطقة مؤخرا من أسوأ جفاف منذ عقود، حيث يعاني الآن ما يقرب من 60 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

 




 

 


 

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