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السبت، 01-07-2023 10:37 ص

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

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الوكيل الاخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو الجاري، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

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يأتي ذلك، بينما تجددت الاشتباكات الجمعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، خصوصا في أم درمان غربا وبحري شمال العاصمة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وكان المجال الجوي السوداني أغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الاقتتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

وتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت مرارا إلى عدد من الهدن الإنسانية، برعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكنها غالبا ما كانت تخترق من الطرفين، ما أسفر حتى الآن عن أكثر من مليوني نازح، و3 آلاف قتيل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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