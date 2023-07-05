الصحة العالمية تدعو لتمويل الاستجابة في السودان

الوكيل الإخباري - دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى توفير التمويل اللازم للمنظمة للاستجابة للأزمات الجارية، ومنها الأزمة التي يشهدها السودان حاليا.

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وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن النزاع في السودان تسبب في تحديات صحية هائلة وأزمة جوع، ليصبح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بعيد المنال، مع تزايد الاحتياجات ومخاطر انتشار الأوبئة والأمراض.



وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية من 11.7 مليون شخص إلى 19.1 مليون.



وقال إن المنظمة وثقت 50 هجوما استهدف المرافق الصحية منذ بدء الصراع في منتصف نيسان الماضي، مطالبا بحماية المدنيين والمنشآت الطبية والعاملين الصحيين، وفتح ممرات إنسانية لمرور المساعدات الإنسانية والطبية.

