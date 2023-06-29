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الخميس، 29-06-2023 05:49 م

انفجار عنيف بمحيط قيادة الجيش بالخرطوم

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عربية ظهر الخميس، بسماع دوي انفجار عنيف بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

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وانتهت صباح اليوم الخميس، هدنة اليوم الواحد في السودان رغم ما شابها من اشتباكات متفرقة في أول أيام عيد الأضحى، فيما نفذ طيران الجيش عدة غارات على مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم.


وتعرضت مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور لهجمات مستمرة من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الموالية لها، فيما تفيد الأنباء بسيطرة قوات الدعم الدعم السريع علي الولاية وجميع المرافق الحيوية هناك، كما خلفت المعارك هناك انفلاتا أمنيا كبيرا أدى إلى نهب جميع أقسام الشرطة والمراكز الخدمية

 




 

 


 

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