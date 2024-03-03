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الأحد، 03-03-2024 11:03 ص

الصناعة الدفاعية الروسية: منظومة "تور" للدفاع الجوي تخضع لتعديل جذري

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام مصنع "كوبول" (القبة) الكهروميكانيكي في إيجيفسك، فانيل زياتينوف أن مصنعه باشر بتنفيذ عملية تعديل جذري لمنظومة "تور" للصواريخ القصيرة المدى المضادة للجو.

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وقال زياتينوف في حديث أدلى به لمجلة "ناسيانالنايا أوبورونا" (الدفاع الوطني) الروسية: "يعمل مهندسو المصنع على تحقيق عملية أخرى لتعديل منظومة الدفاع الجوي التي تنتمي إلى أسرة" تور" للصواريخ القصيرة المدى". وحسب المدير العام فإن الإمكانات القتالية والاستثمارية للمنظومة المستقبلية القصيرة المدى ستزداد أضعافا وستختلف جذريا عن نموذجي "تور – إم 2" و"تور-إم 1".

وعلاوة على ذلك تجري في المصنع الآن، حسب المدير العام، البحوث العلمية والتصميمية في مجال تطوير منتجات أخرى ذات الاستخدام الخاص والمزدوج المدني والعسكري.


يذكر أن منظومة "تور" للدفاع الجوي مخصصة لحماية الصفوف الأولى في تشكيلات المشاة الميكانيكية من ضربات الصواريخ والقنابل الجوية الحائمة والطائرات والمروحيات والطائرات المسيّرة. ومن مميزات المنظومة قدرتها على اكتشاف الأهداف الخطيرة وتدميرها من خلال الحركة، مع العلم أن مثيلاتها الأجنبية لا تمتلك مثل هذه الإمكانات.

 

RT

 




 

 


 

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