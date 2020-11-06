الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 09:45 ص

الصين: إرسال 13 قمراً صناعياً إلى المدار بصاروخ واحد

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الوكيل الاخباري - اعلنت الصين اليوم الجمعة، عن نجاحها في إرسال 13 قمراً صناعياً إلى المدار من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

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وتم إطلاق الأقمار الصناعية، بما فيها 10 أقمار صناعية تجارية للاستشعار عن بعد طورتها شركة ساتيللوجيك الأرجنتينية، الى المدار على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-6 ( المسيرة الطويلة -6 ). وذكرت الصين، بان عملية الإطلاق هي المهمة 351 لسلسلة صواريخ لونغ مارش .

 

--(بترا)

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