الصين تؤجل زيارة بوريل

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصينية قررت تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين الأسبوع المقبل.



واستشهدت الوكالة بما قالته نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي: "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أنه لم يعد من الممكن [القيام بزيارة] في المواعيد المقررة الأسبوع المقبل. يجب علينا الآن إيجاد بدائل".

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ولم يتم تقديم أية معلومات أو تفاصيل عن أسباب الإلغاء والتواريخ التقديرية للزيارة المحتملة لاحقا.



في وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن سفير الاتحاد الأوروبي في بكين خورخي توليدو، أن بوريل سيزور الصين الأسبوع المقبل للقاء وزير الخارجية الصيني تشين جانج ومسؤولين آخرين.



في 18 مايو قال بوريل في مقال نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، إن العلاقات مع الصين هي قضية سياسية أكثر تعقيدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي من تعامل الاتحاد مع روسيا.

روسيا اليوم